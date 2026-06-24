«Ты — часть меня». Баньяя эмоционально попрощался с «Дукати» после объявления об уходе

Двукратный чемпион мира MotoGP Франческо Баньяя опубликовал эмоциональное обращение после объявления, что покинет «Дукати» по окончании сезона-2026.

«Ты была моей мечтой и стала самой прекрасной реальностью, которую когда-либо знал.

Когда пришёл в MotoGP вместе с «Дукати», мне казалось, что я уже достиг чего-то неописуемого, но ты заставляла меня верить в это всё сильнее и сильнее. Восемь лет, 31 победа, 63 подиума, 28 поул-позиций, два титула чемпиона мира и два вторых места по итогам чемпионата мира. Это история, которую мы написали, она принадлежит только нам.

Мы росли вместе, вместе проходили через любые ситуации, никогда не сдаваясь, всегда подталкивали друг друга отдавать всё без остатка. А ты, одна из лучших частей меня самого, подарила мне самые захватывающие моменты карьеры. Ты сделала меня лучшим гонщиком, счастливым молодым человеком, мы прекрасно провели это время вместе.

В прошлом сезоне было трудно понимать друг друга. Мы конфликтовали чаще, чем хотелось бы, что-то начало меняться. Чувствую необходимость начать всё заново, принять новый вызов, но никогда не забуду, кем мы были.

Ты — часть меня, всегда ею останешься. Я люблю тебя. Пекко», — написал Баньяя на своей странице в социальной сети Х.