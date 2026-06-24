Ферстаппен высказался перед домашним этапом команды в Австрии

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии, который является домашним этапом «Ред Булл».

«Австрия, разумеется, является домашним этапом для нашей команды. В прошлом эта трасса приносила мне немало успехов, с ней связано много хороших воспоминаний. Это очень интересный автодром, все его повороты сильно отличаются друг от друга, поэтому крайне важно найти правильный баланс машины.

Здесь нужны как высокая скорость в быстрых поворотах, так и эффективность в медленных, хорошее сцепление на выходах из поворотов. Кроме того, с учётом того, насколько чувствительны некоторые трассы к расходу энергии, важно уделить внимание и этому аспекту.

Мы привезём новый пакет обновлений, поэтому будет интересно посмотреть, сколько времени на круге он сможет нам принести. Также в Австрии, Бельгии и Венгрии буду выступать в шлеме Orange Lion. Это дань уважения болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры.

Так что нас ждёт интересный уикенд, с нетерпением ждём возможности увидеть, на что способны на трассе «Ред Булл Ринг», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба.