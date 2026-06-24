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Стролл: ещё в прошлом году было понятно, что этими машинами будет неприятно управлять

Стролл: ещё в прошлом году было понятно, что этими машинами будет неприятно управлять
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поддержал недавние изменения моторного регламента Формулы-1, однако заявил, что проблемы нынешнего поколения машин были очевидны ещё до начала сезона.

«Думаю, было бы лучше вообще без батарей и без каких-либо электрических компонентов, но изменения определённо движутся в правильную сторону. Думаю, именно этого все и ожидали. Любой человек, который хоть что-то понимает в пилотировании, ещё в прошлом году мог сказать вам, что этими машинами будет неприятно управлять.

Всё, что добавляет вес, а это батарея, рекуперация энергии и сама необходимость подстраивать стиль пилотирования под работу батареи, мне не близко. Я к такому не привык. Это просто не то. Но что есть, то есть. Пилоты не пишут правила. Этим занимаются другие люди.

Речь идёт о совсем небольших изменениях. Например, если отпускаешь газ, а потом снова нажимаешь на педаль, при этом расходуя меньше энергии и так далее. Да, стало немного лучше, но общая философия осталась прежней», — приводит слова Стролл PlanetF1

Ранее ФИА утвердил изменения в моторном регламенте на сезон-2027 и сезон-2028, направленные на корректировку баланса между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки.

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