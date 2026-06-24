Выставка «Автокультура» пройдёт на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» уже в пятый раз пройдет фестиваль скорости, музыки и драйва ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026. Как и в предыдущие годы с момента проведения самого первого фестиваля, его важной частью станет выставка «Автокультура», на которой будет представлено несколько сотен классических и редких автомобилей.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Главной темой «Автокультуры» в 2026 году станет «Большое путешествие» как спорт, подвиг и образ жизни.

В прошлом году на фестивале в «Автокультуре» приняло участие без малого 200 участников. В этом количество участников должно увеличиться. В экспозиции будут представлены редкие версии Porsche 911, легенды ралли Subaru Impreza WRX STi, Ford Escort RS Cosworth и Lancia Delta Integrale, суперкары Ferrari и Lamborghini 1980-х и 1990-х годов, американская классика 1960-х и советские гоночные автомобили.

Посетители смогут увидеть уникальные образцы, принимавшие участие в легендарных соревнованиях и приключениях: ралли-рейдах, Camel Trophy, ралли Монте-Карло. Для зрителей будут доступны экскурсии по экспозиции с аудиогидом.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Гости фестиваля смогут увидеть некоторые автомобили выставки в движении. Три раза в день на протяжении двух дней фестиваля десятки автомобилей участвуют в дефиле — парадном проезде по ковровой дорожке. Ведущий подробно расскажет о каждом из них: историю модели и уникальные особенности конкретного экземпляра. В один из дней фестиваля запланирован масштабный парад участников «Автокультуры» по шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв».

«Автокультура» на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 — это не только выставка. Ведущие автомобильные эксперты, историки, автогонщики и коллекционеры в рамках лектория поделятся своим опытом и видением прошлого, настоящего и будущего автомобильной индустрии. Особое внимание будет уделено путешествию на автомобиле — от спортивных соревнований и установки рекордов до исследований природы и стиля жизни. Гости фестиваля смогут задать свои вопросы, поделиться мнением и сфотографироваться со звездными участниками лектория.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Также гостей ждет насыщенная спортивная программа. В субботу, 18 июля, на шоссейно-кольцевой трассе впервые в истории пройдет марафон «1000 километров Игора Драйв», который продлится более восьми часов. В воскресенье на трассу выйдут участники третьего этапа Кубка GT, в рамках которого пройдет несколько заездов суперкаров.

В паддоке Ралли Мото Центра пройдет четвертый этап открытого чемпионата RDS OPEN. В субботу состоятся квалификационные заезды, а в воскресенье — финальная сетка соревнований.

Впервые в рамках фестиваля пройдут заезды «Медиа Гонок 2026» — совместного проекта автодрома «Игора Драйв» и соцсети ВКонтакте, в котором примут участие известные блогеры Антон Форсаж, Ян Дилан, Екатерина Тюрина и Big Russian Boss. Проект продолжит традиции «Медиа Дрифта» прошлого года, когда BRB прошел путь от первых тренировок до выступления на этапе RDS Open на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв. В 2026 году участники «Медиа Гонок» покажут свое мастерство не только в соревнованиях по дрифту, а также в дрэг-рейсинге и заездах на болидах «Формулы-4».

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Не менее разнообразной и яркой будет музыкальная программа. В субботу, 18 июля, на главной сцене ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 выступит Полина Гагарина — одна из самых ярких звезд российской музыки, которая исполнит свои главные хиты и новые композиции. Ее концерт станет настоящим украшением первого дня фестиваля благодаря сценической харизме и эмоциональной глубине каждой песни.

В воскресенье, 19 июля, частью музыкальной программы фестиваля станут Ваня Дмитриенко, один из главных голосов молодого поколения, и группа «Комната культуры» — молодой бард-рок-коллектив, стремительно вошедший в число самых прослушиваемых артистов страны.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Зрителей также ждут многочисленные активности: выставка и шоу-заезды сверхмощных дрэгстеров и прототипов от RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, экскурсии в боксы команд, зоны активностей от партнеров, несколько фудкортов с разнообразной кухней, яркие фотозоны и зоны отдыха для всей семьи.

Фестиваль состоится 18 и 19 июля. Билеты в продаже на официальном сайте.