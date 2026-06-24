«Дукати» объявила о подписании Педро Акосты на следующие два сезона

Команда «Дукати» официально объявила о подписании контракта с Педро Акостой. Испанец будет выступать за заводской коллектив в сезонах MotoGP 2027 и 2028 годов, став напарником семикратного чемпиона мира Марка Маркеса.

«Педро является идеальным кандидатом для будущего «Дукати» После подтверждения контракта Марка мы хотели добавить в проект развития Desmosedici GP молодого и быстрого гонщика.

Педро не только обладает бесспорным талантом, но и продемонстрировал выдающуюся раннюю зрелость. Менее чем за шесть лет в чемпионате он завоевал два титула в младших классах и показал действительно убедительные результаты в MotoGP.

Его приход в команду станет стимулом для всех. Он поможет нам развиваться дальше, а мы поддержим его на пути к полной зрелости как гонщика. Уверен, что при поддержке нашей команды и при наличии необходимого времени его вклад обязательно позволит нам сделать ещё один шаг вперёд с точки зрения результатов и достижения поставленных целей», — приводит слова генерального менеджера «Дукати» Луиджи Даллиньи пресс-служба чемпионата.

В своём дебютном сезоне MotoGP Акоста стал новичком года, а в 2025-м завершил чемпионат на четвёртом месте в общем зачёте. На его счету также 13 подиумов в высшем классе.