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«Для болельщиков это был бы сценарий мечты». Монтойя — о возможном переходе Ферстаппена

«Для болельщиков это был бы сценарий мечты». Монтойя — о возможном переходе Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о слухах, связанных с возможным переходом четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена в другую команду.

«Тото Вольф может считать, что связка Ферстаппена и Антонелли позволит ему выигрывать всё. Это было бы похоже на новую версию дуэта Сенны и Проста. А Вольф уже показывал, что умеет управлять ситуацией, когда в одной команде выступают два чемпиона.

Для болельщиков это был бы сценарий мечты. Но всё зависит от множества факторов. В «Мерседесе» также могут решить, что не стоит нарушать нынешнюю тенденцию, при которой Антонелли становится всё более заметным лидером внутри команды.

Мне кажется, что если Ферстаппен и сменит команду, то скорее окажется в «Макларене», чем в «Мерседесе», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.

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