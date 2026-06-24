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В «Феррари» подтвердили обновление силовой установки к Гран-при Австрии

В «Феррари» подтвердили обновление силовой установки к Гран-при Австрии
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Глава отдела по разработке силовых установок «Феррари» Энрико Гуальтьери подтвердил, что итальянская команда привезла на Гран-при Австрии небольшое обновление двигателя.

«Весь коллектив на базе сейчас неустанно работает над тем, чтобы максимально эффективно использовать дополнительные возможности, которые предоставляет механизм ADUO, полностью следуя нашей намеченной программе развития.

Обновление, которое мы привезли в Шпильберг, является относительно небольшим. Оно стало результатом работы, проделанной в последние недели, направленной на перенос улучшений из нашей программы разработки непосредственно на трассу.

Этот пакет отражает ключевые принципы нашего спорта: непрерывное совершенствование, быструю реакцию на ситуацию и внедрение достигнутых улучшений при первой же возможности», — приводит слова Гуальтьери портал RacingNews365.

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