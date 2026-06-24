Вольф назвал главную проблему «Мерседеса» перед Гран-при Австрии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команде необходимо прибавить после неудачного этапа в Барселоне, а также признал, что проблемы с надёжностью остаются главным слабым местом коллектива в нынешнем сезоне.

«Барселона стала для нас своеобразным ориентиром, позволившим оценить наш нынешний уровень конкурентоспособности. После шести побед в первых шести гонках этот этап стал отрезвляющим напоминанием о реальном положении дел.

Наши соперники очень быстро сократили отставание, и теперь мы должны ответить на этот вызов. Мы продолжаем бороться за оба чемпионских титула, но нам необходимо прибавить, если мы хотим оказаться на вершине по итогам сезона.

Нашей ахиллесовой пятой до сих пор остаётся надёжность. В последних гонках мы потеряли большое количество очков из-за проблем на обеих машинах. Если мы не начнём проводить чистые уикенды, наши соперники с радостью этим воспользуются.

Мы не стоим на месте. В этот уикенд в Австрии мы привезём несколько обновлений, основное внимание в которых уделено повышению как производительности, так и надёжности.

Отрывы сейчас минимальны, а на трассе в Шпильберге они будут ещё меньше из-за короткого круга. Нам нужно провести более сильный уикенд, чем в последних гонках, но если мы сумеем реализовать наш максимальный потенциал, то знаем, что способны бороться за победу», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.