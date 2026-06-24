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Стало известно, какие обновления привезёт «Кадиллак» на Гран-при Австрии

Стало известно, какие обновления привезёт «Кадиллак» на Гран-при Австрии
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Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон сообщил, что американская команда привезёт на «Ред Булл Ринг» крупный пакет обновлений, включающий новые боковые понтоны и днище.

«Сейчас гонки идут одна за другой, и решение логистических вопросов на фоне повышения наших соревновательных результатов является одной из ключевых задач в этот период года. Тем не менее мы рады, что в этот уикенд сможем представить очередной значительный пакет обновлений.

Установка новых боковых понтонов и днища — это внушительный объём работы, и мы надеемся, что это позволит нам продолжить курс на сокращение отставания от средней группы. Мы не недооцениваем сложности, которые таит в себе этап в Австрии, но мы постоянно учимся, и я уверен, что в эти выходные нам снова удастся добиться прогресса», — приводит слова Лоудона издание Crash.net.

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