Бывшая команда Формулы-1 рассматривает возвращение в гонки

Бывшая команда Формулы-1 «Спайкер», выступавшая в «Королевских гонках» в 2007 году, рассматривает возможность возвращения в автоспорт, в том числе в гонки на выносливость. Одной из главных целей нидерландского производителя является возвращение на марафон «24 часа Ле-Мана».

«Прямо сейчас что-то определённо происходит. Виктор Мюллер сразу сказал: «Если мы начинаем заново, то мы также возвращаемся в Ле-Ман». При этом он отметил, что возвращение в автоспорт — вопрос отдалённого будущего. Я не могу сказать, что мы будем на старте через три года. Это может занять больше времени», — приводит слова нидерландского пилота Йеруна Блекемолена, имеющего за плечами опыт выступлений за «Спайкер» в Ле-Мане, издание RacingNews365.

Основанная в 1999 году компания «Спайкер» появилась в Формуле-1 в конце сезона-2006, выкупив команду «Мидлэнд», а в 2007 году была продана индийскому миллиардеру Виджаю Маллье и с 2008 года стала выступать как «Форс Индия». Помимо «Королевских гонок», «Спайкер» принимала участие в гонках на выносливость, включая «24 часа Ле-Мана», где последний раз выступала в 2010 году.

Примечательно, что банкротство «Спайкер» в 2021 году не помешало планам компании: в 2022 году она объявила о возвращении к производству спорткаров. Новое шасси и двигатель для суперкара C8 Preliator, премьера которого ожидается в этом году на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, также может стать основой для гоночного болида.