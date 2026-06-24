«Феррари» подтвердила замену Леклера на первую практику Гран-при Австрии

Команда Формулы-1 «Феррари» объявила, что резервный пилот Дино Беганович примет участие в первой тренировке Гран-при Австрии, заменив Шарля Леклера.

22-летний швед, выступающий в Формуле-2, уже работал с «Феррари» в рамках пятничных сессий. В нынешнем сезоне он провёл первую практику Гран-при Испании за рулём машины Льюиса Хэмилтона, а в 2025 году участвовал в тренировках в Бахрейне и Австрии, заменяя Леклера.

Согласно регламенту Формулы-1, каждая команда обязана четыре раза за сезон предоставить машину молодому пилоту. После этапа в Австрии и Леклер, и Хэмилтон должны будут ещё по одному разу уступить свои болиды резервисту по ходу сезона.

Ранее также стало известно, что в первой практике на трассе «Ред Булл Ринг» за другие команды выступят Джек Кроуфорд («Астон Мартин»), Люк Браунинг («Уильямс»), Пол Арон («Ауди») и Рё Хиракава («Хаас»).