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В «КАМАЗ-мастер» объяснили, почему капотный грузовик перестал быть чёрным

В «КАМАЗ-мастер» объяснили, почему капотный грузовик перестал быть чёрным
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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, почему капотный грузовик команды сменил цветовую гамму перед новым сезоном.

«Ещё в том году мы немножко изменили дизайн на наших грузовиках К5, а к этому сезону окончательно его доделали. И тогда же возникла идея перекрасить «капотник». Вернее, назревала она давно. Изначально «капотник» ведь родился в цветах команды, но у наших прежних партнёров из «Ред Булл» была стратегия, что когда рождается новая гоночная машина, на испытаниях используется чёрный матовый цвет. Эта идея «зашла», машина смотрелась красиво, агрессивно. Но с ней всё время что-то происходило — многие говорили, что цвет виноват! (Улыбается)

Ну, понятно, что не в цвете дело, но в этом году решили всё-таки сделать второе поколение «капотника» в цветах команды. Сначала наш дизайнер попробовал нанести ливрею на компьютере — получилось очень красиво. При этом низ рамы оставили чёрным — считаем, что так симпатичней», — рассказал Николаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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