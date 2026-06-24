После второго этапа Yuka Drive Gymkhana PRO у сезона появилось два лидера

На территории «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге состоялся второй этап серии Yuka Drive Gymkhana PRO сезона-2026. Победу на соревнованиях одержал Аркадий Цареградцев, однако после двух этапов он делит первое место в общем зачёте с белорусом Алексеем Шендюковым.

Фото: Пресс-служба YUKA DRIVE GYMKHANA, ЕВДОСЕЕВ СТЕПАН

Лучшее время в квалификации показал Шендюков на Mazda MX-5, преодолевший трассу за 2:12.028. В финале он вновь встретился с Цареградцевым на Toyota Altezza — соперники уже оспаривали победу на первом этапе сезона.

Развязка получилась драматичной: в решающем заезде у Шендюкова произошла разбортировка колеса. Белорусский пилот сумел завершить попытку, однако техническая проблема лишила его шансов на победу. В итоге первое место на этапе занял Цареградцев.

После двух этапов лидерами чемпионата являются Шендюков и Цареградцев, набравшие по 471 очку. Третьей позицией довольствуется ещё один представитель Беларуси Сергей Тихоненко с 292 баллами.

В командном зачёте лидерство сохраняет коллектив Fortis YUKA Первых, в активе которого 618 очков. Второе место занимает команда «Телеканал Драйв» (581), третье — Vissol Crew (388).

Следующий этап Yuka Drive Gymkhana PRO состоится 19 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».