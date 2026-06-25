Гонщик «КАМАЗ-мастер» признался, что ошибочно посчитал китайское ралли слишком лёгким

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Алмаз Ахмедов рассказал, что на старте ралли «Такла-Макан» он ошибочно посчитал гонку слишком простой, однако на пятом этапе трудности резко возросли.

«Первые четыре этапа мне показалось, что слишком легко тут, даже в Астрахани тяжелее. Я уже подумал — зря говорили, что очень тяжёлая гонка. Но с пятого этапа начались пески, дюны на спецучастке длиной 280 километров, жара +40˚C… Было очень тяжело физически, тяжело машине. Организаторы предупреждали, что пятый-шестой этапы будут самыми тяжёлыми, а если мы справимся, дальше уже более-менее. Так и получилось. Они даже выставляли рейтинг сложности этапов. И вот пятому и шестому этапам давали девять из 10, остальным уже семь-восемь.

В конце гонки пошли серпантины — когда поднимаешься, приходилось даже сдавать назад-вперёд, чтобы залезть в поворот. Едешь с небольшой скоростью, всё надо контролировать, зеркала не сбить. Но всё обошлось! Получилась очень тяжёлая гонка, но главное, мы набрались опыта, который поможет в дальнейшей карьере», — рассказал пилот в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.