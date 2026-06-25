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В «КАМАЗ-мастер» рассказали, как команда переживает непростые финансовые времена

В «КАМАЗ-мастер» рассказали, как команда переживает непростые финансовые времена
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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев заявил, что 2026 год стал для коллектива серьёзным испытанием из-за финансовых ограничений.

«Очень сложная задача — прожить 2026 год, пусть даже это может звучать грубо. Мы себя очень сильно ограничили в покупке запасных запчастей, в мероприятиях. А ребятам из команды, которые работают с партнёрами, ещё сложнее их удерживать и находить новых. Но, конечно, мы в этом направлении работаем очень активно. Но этот год очень тяжёлый для всех.

Я бы хотел поблагодарить всех партнёров, которые сегодня с нами. Большое спасибо в первую очередь «КАМАЗу», ну и всем остальным.

А в целом — год очень ограниченный. Хотелось бы ребятам больше дать в плане тренировочных заездов, но из-за непростого финансового года это непросто», — рассказал Николаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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