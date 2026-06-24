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Стало известно, на что направлен крупный пакет обновлений «Ред Булл» на Гран-при Австрии

Стало известно, на что направлен крупный пакет обновлений «Ред Булл» на Гран-при Австрии
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Команда «Ред Булл» привезёт на «Ред Булл Ринг» масштабный пакет обновлений, направленный на решение проблемы лишнего веса болида RB22. Об этом сообщает нидерландская редакция издания RacingNews365.

«Все очень усердно работали над этим пакетом обновлений. Нет никаких сомнений в том, что для Австрии одного его будет недостаточно. Мы знаем, что после этого потребуются дальнейшие шаги. Однако важно, чтобы мы продолжали следовать курсу, который мы взяли с Японии: шаг за шагом сокращать отставание. Цель состоит в том, чтобы мы больше не говорили об отставании в четыре десятых, а, надеюсь, о меньшем», — приводит слова руководителя команды Лорана Мекиса источник.

По информации издания, к Гран-при Австрии в команде рассчитывают полностью решить проблему перевеса. Изначально болид имел лишние 12 кг. На этапе в Майами перевес сократили примерно вдвое. Обновления затронут почти все компоненты болида.

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