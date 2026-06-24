Пьер Гасли получил трофей за третье место на Гран-при Монако

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился фотографиями с трофеем, который он получил за третье место на Гран-при Монако.

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

«Трофей Монако вернулся домой!!! Счастливый день, счастливая жизнь!!» — подписал снимки Гасли.

Напомним, на Гран-при Монако Гасли финишировал третьим, однако француз был оштрафован за превышение скорости на пит-лейне и откатился на седьмую позицию. «Альпин» оспорила решение, и штраф был отменён, что позволило Гасли сохранить подиум, но вызвало споры среди других команд.

Для Пьера этот подиум стал первым в сезоне-2026 и первым для «Альпин». Французский пилот занимает восьмое место в личном зачёте с 41 очком.