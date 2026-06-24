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Пьер Гасли получил трофей за третье место на Гран-при Монако

Пьер Гасли получил трофей за третье место на Гран-при Монако
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Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился фотографиями с трофеем, который он получил за третье место на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

«Трофей Монако вернулся домой!!! Счастливый день, счастливая жизнь!!» — подписал снимки Гасли.

Напомним, на Гран-при Монако Гасли финишировал третьим, однако француз был оштрафован за превышение скорости на пит-лейне и откатился на седьмую позицию. «Альпин» оспорила решение, и штраф был отменён, что позволило Гасли сохранить подиум, но вызвало споры среди других команд.

Для Пьера этот подиум стал первым в сезоне-2026 и первым для «Альпин». Французский пилот занимает восьмое место в личном зачёте с 41 очком.

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