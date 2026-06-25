В «КАМАЗ-мастер» оценили текущий уровень конкурентов из «УРАЛ МОТОРСПОРТ»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев высказался о текущем уровне «УРАЛ МОТОРСПОРТ» и их прогрессе в ралли.

— Как оцениваете нынешний уровень «Урала»? «МАЗ» в своё время несколько сезонов смотрелся аутсайдером, прежде чем рванул.

— Если их сравнивать с тем же «МАЗом», да, ребятам ещё есть куда стремиться. Но тем не менее машины у них уже позволяют конкурировать, особенно на быстрых трассах. Пилот Юрий Найман уже вкатанный, быстро едет. В прошлом году хорошо показал себя на домашней гонке «Урала» в Миассе. Видно, что Юрий с каждой гонкой прогрессирует, как и его машина. Ещё немножко — и станут такими же полноценными соперниками, как сейчас белорусы.

— В Китае уральцев всё-таки надолго не хватило?

— Это же опыт — для них это первая такая сложная гонка. Тоже нужно было увидеть и посмотреть, сколько нужно запчастей, каких запчастей… Этап чемпионата России — это два-три дня, совсем другое. А здесь уже другой формат. Плюс они, как и мы, столкнулись с высокими температурами, что приводило к техническим вопросам, — рассказал Николаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.