Симуляции показали, насколько быстрее станут болиды Ф-1 после изменений моторов

Стали известны первые результаты симуляций команд Формулы-1 после согласованных изменений моторного регламента на 2027 и 2028 годы. Согласно расчётам, к 2028 году болиды могут стать быстрее на три-четыре секунды на круге по сравнению с нынешними машинами, а также заметно прибавить в скорости на прямых. Об этом сообщает издание The Race.

Ранее ФИА, команды и производители двигателей договорились о поэтапном изменении баланса мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки. Если сейчас распределение составляет 53% на 47%, то в 2027 году оно изменится до 58% на 42%, а в 2028-м — до 60% на 40%. Также предусмотрено увеличение расхода топлива, мощности ДВС и возможностей рекуперации энергии.

Как сообщает источник, моделирование на трассах в Мельбурне, Барселоне и Шанхае показало, что уже в 2027 году машины должны прибавить около двух секунд на круге. Наибольший эффект ожидается после второго этапа реформы в 2028 году, когда выигрыш может достигнуть трёх-четырёх секунд в зависимости от особенностей автодрома.

Фото: the-race.com

Фото: the-race.com

Одной из главных целей изменений является борьба с проблемами энергоменеджмента, которые проявились после введения новых силовых установок в 2026 году. Пилоты неоднократно жаловались на резкое падение ускорения на длинных прямых после исчерпания запаса энергии батареи.

Согласно полученным данным, болиды 2028 года смогут дольше сохранять максимальную скорость и эффективнее разгоняться на прямых. Кроме того, на некоторых трассах, включая Шанхай, новые машины потенциально смогут приблизиться к абсолютным рекордам круга или даже превзойти их, если ФИА в будущем не примет дополнительных мер по ограничению аэродинамической эффективности автомобилей.

Фото: the-race.com

Фото: the-race.com

Таким образом, изменения 2027 года рассматриваются как промежуточный этап, тогда как полноценное решение проблемы энергодефицита и падения скорости на прямых в Формуле-1 ожидают только к сезону-2028.