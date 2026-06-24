Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен выступит в шлеме «Оранжевый лев» на трёх Гран-при

Макс Ферстаппен выступит в шлеме «Оранжевый лев» на трёх Гран-при
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет использовать специальный дизайн шлема «Оранжевый лев» на трёх ближайших этапах Формулы-1 — в Австрии, Бельгии и Венгрии. Вероятно, на Гран-при Великобритании Ферстаппен выступит в своём обычном шлеме для сезона-2026.

«Я буду носить шлем «Оранжевый лев» для Австрии, Бельгии и Венгрии в качестве дани уважения болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры», — приводит слова Ферстаппена его официальный сайт.

На счету нидерландского гонщика пять побед на «Ред Булл Ринг». После семи этапов сезона-2026 Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте с 55 очками.

Посмотреть на шлем:
Фото
Ферстаппен представил специальный шлем к домашнему этапу «Ред Булл» в Австрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android