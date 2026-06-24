Макс Ферстаппен выступит в шлеме «Оранжевый лев» на трёх Гран-при

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет использовать специальный дизайн шлема «Оранжевый лев» на трёх ближайших этапах Формулы-1 — в Австрии, Бельгии и Венгрии. Вероятно, на Гран-при Великобритании Ферстаппен выступит в своём обычном шлеме для сезона-2026.

«Я буду носить шлем «Оранжевый лев» для Австрии, Бельгии и Венгрии в качестве дани уважения болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры», — приводит слова Ферстаппена его официальный сайт.

На счету нидерландского гонщика пять побед на «Ред Булл Ринг». После семи этапов сезона-2026 Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте с 55 очками.