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ФИА готовит разъяснение по диффузору «Мерседеса» после запроса «Феррари» — RN365

ФИА готовит разъяснение по диффузору «Мерседеса» после запроса «Феррари» — RN365
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Международная автомобильная федерация (ФИА) готовит разъяснение правил, касающееся конструкции заднего диффузора «Мерседеса», использование которого может быть признано не соответствующим регламенту, сообщает издание RacingNews365.

В рамках недавнего пакета обновлений немецкая команда добавила расширения на задний диффузор, продолжая развивать преимущество в начале пелотона. Конструкция диффузора привлекла внимание команд-соперниц. «Феррари» обратилась в ФИА с запросом о том, является ли данное решение легальным. Ранее подобные запросы использовались командами для оценки возможности разработки собственных версий инноваций.

По информации источника, ФИА готовит документ с разъяснением, вступление в силу которого запланировано на Гран-при Австрии. Однако «Мерседес» пытается отсрочить его до следующего этапа в Сильверстоуне из-за логистических сложностей — грузовики команды уже отправились на «Ред Булл Ринг», и внесение изменений в конструкцию на месте потребует дополнительных усилий.

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