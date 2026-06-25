Лоусон рассказал о потоке угроз и оскорблений после инцидента с Пересом в сезоне-2024

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, что столкнулся с токсичной реакцией болельщиков в социальных сетях и был вынужден «заглушить» все аккаунты, связанные с Формулой-1, чтобы защитить своё ментальное здоровье.

«За последнее время, особенно в течение последних 12 месяцев, всего этого стало настолько много, что в какой‑то момент просто начинаешь это игнорировать. Вокруг столько мнений, слухов и прочего, что не соответствует действительности, — если пытаться реагировать на каждое из них, можно сойти с ума.

Дальше всё сводится к тому, насколько ты вообще следишь за соцсетями и всем этим. Я практически убрал их из своей жизни: все аккаунты, связанные с Формулой-1, у меня отключены. Полностью. Так что я вообще ничего не вижу про это в интернете. Поэтому когда мне говорят: «Ты слышал вот об этом?», — я отвечаю: «Нет, понятия не имею».

Для меня это действительно многое изменило. За мою пока ещё недолгую карьеру в Формуле-1 случалось кое‑что, что в тот момент казалось очень серьёзным, а сейчас я оглядываюсь назад и даже благодарен за эти ситуации.

Например, в Мексике я осознал кое‑что в связи с Чеко. Это было, когда я только пришёл в конце 2024 года: у нас случился инцидент на трассе, а тогда я ещё не отключил уведомления в социальных сетях.

И мой телефон… я никогда не видел ничего подобного. Сообщения, комментарии к постам — самые безумные вещи, которые только можно вообразить. Просто самые ужасные вещи, которые люди могли написать», — рассказал Лоусон в подкасте High Performance.