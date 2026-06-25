Пилот NASCAR — о Магнуссене: хотел ударить его, но предупредили о последствиях для карьеры

27-летний американский гонщик NASCAR Ноа Грэгсон рассказал о своём конфликте с экс-пилотом Формулы-1 Кевином Магнуссеном.

«Что меня злит больше всего, так это то, что он на нашем поле, на нашей арене, а мы здесь давно и проводим 38-й сезон. Приехать сюда и на третьем круге, лезть внутрь, врезаться в парней, бить их в двери — не только меня, но и других — это расстраивает. Вы часто могли видеть подобное от некоторых других гонщиков прошлом. Возможно, я просто магнит для этого, но вспоминается Сейдж Карам. Приходят другие парни из открытых колёс, и не только из них, я имею в виду некоторых парней из V8, не Шейн [ван Гисберген], но Уилл Браун например. У нас был довольно забавный разговор в прошлом году после Дейтоны, но думаю, они видят, насколько здесь больше контакта и грубости, чем в некоторых сериях автоспорта ФИА.

В Формуле-1 у них политика нулевого касания, а у нас есть контакт, но они чувствуют, что его в 10 раз больше, это меня бесит. Ты приезжаешь на наше поле — и врезаешься в нас. Он ударил меня очень сильно на входе в 12-й поворот, а затем я видел, как он сделал то же самое с тремя другими парнями. Это разозлило меня, жёстко гонялся с ним до конца дня. Я блокировал его, потому что устал от этого. Мне надоело, он выбил меня.

Я действительно, очень и очень хотел подраться. Собирался ударить его после гонки, но мне сказали перед тем, как подошёл, что будут долгосрочные последствия для моей работы, если это произойдёт. Мне пришлось сдерживаться. Это безвыигрышная ситуация. Мы, вероятно, никогда больше не встретимся с этим парнем, а если и встретимся, будет весело. Переключился, я снова гоняюсь на следующих выходных и сделаю всё возможное для экипажа #4. В этом сезоне много разочарований в дополнение к этому, это выплеснулось в тот момент, но это была как бомба замедленного действия, которая наконец взорвалась», — приводит слова Грэгсона Motorsport.

Сейдж Карам позже ответил на комментарии Грэгсона в социальных сетях, написав в ответ: «Возможно, это только ты, приятель».