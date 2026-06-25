Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот NASCAR — о Магнуссене: хотел ударить его, но предупредили о последствиях для карьеры

Пилот NASCAR — о Магнуссене: хотел ударить его, но предупредили о последствиях для карьеры
Комментарии

27-летний американский гонщик NASCAR Ноа Грэгсон рассказал о своём конфликте с экс-пилотом Формулы-1 Кевином Магнуссеном.

«Что меня злит больше всего, так это то, что он на нашем поле, на нашей арене, а мы здесь давно и проводим 38-й сезон. Приехать сюда и на третьем круге, лезть внутрь, врезаться в парней, бить их в двери — не только меня, но и других — это расстраивает. Вы часто могли видеть подобное от некоторых других гонщиков прошлом. Возможно, я просто магнит для этого, но вспоминается Сейдж Карам. Приходят другие парни из открытых колёс, и не только из них, я имею в виду некоторых парней из V8, не Шейн [ван Гисберген], но Уилл Браун например. У нас был довольно забавный разговор в прошлом году после Дейтоны, но думаю, они видят, насколько здесь больше контакта и грубости, чем в некоторых сериях автоспорта ФИА.

В Формуле-1 у них политика нулевого касания, а у нас есть контакт, но они чувствуют, что его в 10 раз больше, это меня бесит. Ты приезжаешь на наше поле — и врезаешься в нас. Он ударил меня очень сильно на входе в 12-й поворот, а затем я видел, как он сделал то же самое с тремя другими парнями. Это разозлило меня, жёстко гонялся с ним до конца дня. Я блокировал его, потому что устал от этого. Мне надоело, он выбил меня.

Я действительно, очень и очень хотел подраться. Собирался ударить его после гонки, но мне сказали перед тем, как подошёл, что будут долгосрочные последствия для моей работы, если это произойдёт. Мне пришлось сдерживаться. Это безвыигрышная ситуация. Мы, вероятно, никогда больше не встретимся с этим парнем, а если и встретимся, будет весело. Переключился, я снова гоняюсь на следующих выходных и сделаю всё возможное для экипажа #4. В этом сезоне много разочарований в дополнение к этому, это выплеснулось в тот момент, но это была как бомба замедленного действия, которая наконец взорвалась», — приводит слова Грэгсона Motorsport.

Сейдж Карам позже ответил на комментарии Грэгсона в социальных сетях, написав в ответ: «Возможно, это только ты, приятель».

Материалы по теме
Видео
В гонке NASCAR на базе ВМФ США в завал попали девять пилотов. У Магнуссена быстрейший круг
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android