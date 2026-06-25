«Ред Булл» проведёт переговоры с Ферстаппеном о будущем на ГП Австрии — RN365

Руководство «Ред Булл» проведёт переговоры с Максом Ферстаппеном и его лагерем о будущем гонщика в команде Формулы-1 во время Гран-при Австрии — 2026.

«Стало известно, что переговоры между лагерем Ферстаппена и «Ред Булл» продолжатся в течение уикенда Гран-при Австрии, команда стремится заручиться обязательствами после этого сезона. Ферстаппен посетил австрийскую штаб-квартиру «Ред Булл» перед тем, как финишировать четвёртым в Барселоне, а с момента последнего Гран-при он находится в Милтон-Кинсе, чтобы отпраздновать 10-ю годовщину работы в команде.

Ведущие старшие руководители «Ред Булл» будут присутствовать на домашней гонке команды в эти выходные, которая станет исторической для команды, поскольку это будет первый домашний Гран-при в качестве поставщика силовой установки. Хотя переговоры с нидерландцем о его будущем будут продолжаться в преддверии и в течение Гран-при Австрии, основное внимание на трассе будет сосредоточено на крупном пакете обновлений «Ред Булл», — говорится в статье.