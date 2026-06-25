Будущее Лоусона в Формуле-1 зависит от решения Макса Ферстаппена — RacingNews365

В RacingNews365 высказались о будущем пилота Формулы-1 Лиама Лоусона из команды «Рейсинг Буллз».

«Если Ферстаппен решит покинуть «Ред Булл» ради команды-соперника или даже полностью уйти из Формулы-1, самым логичным внутренним кандидатом на место будет Лиам Лоусон. Поскольку Никола Цолов является серьёзным вариантом для команды из Фаэнцы на замену Лоусону. Однако, по имеющейся информации, контракт ещё не подписан.

Если Ферстаппен уйдёт, путь ясен: Лоусон переходит в «Ред Булл», Цолов занимает место в «Рейсинг Буллз» рядом с Арвидом Линдбладом, программа младших гонщиков работает именно так, как и была задумана.

Но если Ферстаппен останется — а все признаки со стороны Вермёлена указывают на то, что это его предпочтение, «Ред Булл» столкнётся с гораздо более сложной задачей. У Лоусона не будет очевидного пути для повышения, и команде придётся выбирать между тем, чтобы оставить его в «Рейсинг Буллз» или позволить ему искать возможности в другом месте. В любом случае это заблокирует путь Цолова к месту в гонках в 2027 году. Решение одного человека — две карьеры на кону. Гран-при Австрии может стать поворотным», — говорится в статье.