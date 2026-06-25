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Лоусон — о переводе в «Рейсинг Буллз»: производительность была использована против меня

Лоусон — о переводе в «Рейсинг Буллз»: производительность была использована против меня
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Новозеландец Лиам Лоусон рассказал о переводе из команды Формулы-1 «Ред Булл» в «Рейсинг Буллз» после двух этапов сезона-2025.

«Дело в том, что производительность машины была использована против меня, что, независимо от этих двух гонок, что бы ни случилось. В любом случае две гонки на двух трассах, где я никогда не был, в таком сезоне… Не соглашусь, что меня можно судить по этому. Это такая командная игра. Все работают вместе, и да, это, очевидно, не то, что я чувствовал, когда это случилось.

Какие были эмоции? Ну, я… у меня действительно не было времени. Просто… не думаю, что у меня оно когда-либо было, потому что затем сразу перешёл к работе на оставшихся этапах. Затем можно подумать, что да, хорошо, возможно, у меня будет летний перерыв, смогу оглянуться назад и попытаться осмыслить это, но, честно говоря, к тому времени был просто в состоянии: «Кому какое дело?» Я уже провёл половину сезона, так что никогда полностью не осмысливал или слишком много об этом не думал», — сказал Лоусон на High Performance Podcast.

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