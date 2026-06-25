ФИА объявила о тепловой опасности на Гран-при Австрии Формулы-1 — 2026

Гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Руи Маркес объявил о тепловой опасности на восьмом этапе сезона-2026 Гран-при Австрии.

«В соответствии со статьёй B1.5.10 регламента ФИА Формулы-1 после получения прогноза от официальной метеорологической службы, согласно которому в какой-то момент во время гонки на этом этапе температура воздуха будет превышать 31,0°C, объявляется тепловая опасность», — говорится в решении Маркеса.

Пилоты снова должны будут решить, надевать ли им охлаждающий жилет или размещать в болидах балласт в случае отказа от дополнительной охлаждающей системы.

Впервые ФИА обязала пилотов надевать жилет на этапе в Сингапуре в 2025 году. Сама система была разработана после Гран-при Катара в 2023 году, поскольку многим гонщикам потребовалась медицинская помощь после финиша.