В Формуле-Е рассказали о судьбе открывающего новый сезон этапа в Джидде

Генеральный директор Формулы-Е Джефф Доддс рассказали, состоится ли этап в Джидде, который откроет сезон-2026/2027.

«На прошлой неделе я был с одним из наших партнёров-производителей, крупным производителем, и задал им вопрос: если бы мы гонялись в Джидде в эти выходные, и вам пришлось бы обратиться к своему совету директоров и спросить: «Все ли согласны, что мы поедем на Ближний Восток и будем там гоняться?» Каким был бы ответ?

Они пошли за ответом, официально направили запрос и вернулись с сообщением, что им сказали, что нет никаких ограничений на поездки туда, так что мы абсолютно спокойно можем туда поехать. Поэтому мы начали большую работу, которая по сути определяет, при каких условиях мы можем гоняться, а при каких нет. Но для нас уже интересно получать обратную связь от команд и партнёров-производителей, что при текущих условиях они готовы ехать и гоняться в Джидде. Так что рассчитываем, что в следующем сезоне будем гоняться в Джидде, чтобы открыть сезон в декабре 2026-го», — приводит слова Доддса RacingNews365.