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Технический эксперт разобрал обновление двигателя «Феррари» перед ГП Австрии

Технический эксперт разобрал обновление двигателя «Феррари» перед ГП Австрии
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Технический эксперт Паоло Филизетти прокомментировал решение «Феррари» обновить силовую установку после ADUO перед Гран-при Австрии.

«Выбор привезти модернизированную силовую установку в Австрию имеет стратегическое значение, связанное как с конфигурацией трассы в Шпильберге, так и с серией из четырёх Гран-при за пять недель.

Ключевой особенностью двигателя внутреннего сгорания «Феррари» является стальная головка блока цилиндров — выбор, вызвавший обсуждения среди специалистов из-за значительно большего веса по сравнению с алюминиевыми сплавами, распространёнными у конкурентов.

Причина такого выбора «Феррари» заключается в способности стали выдерживать очень высокие температуры, имея значительно меньший коэффициент расширения по сравнению с алюминием. Эта характеристика чрезвычайно функциональна для основного выбора проекта — «горячей» силовой установки, где температура впускного воздуха также превышает 100°C.

Фактически снижается плотность входящего воздуха, теоретически уменьшая количество кислорода для сгорания, вместо этого оказывает очень благоприятный эффект в плане лучшего сгорания смеси. На практике, при неизменном расходе топлива, контролируемом датчиками ФИА, результат состоит в том, что при одинаковой потенциальной энергии (то есть одинаковом объёме топлива) достигается более высокий энергетический баланс, то есть большая мощность. Что касается эволюции силовой установки, представленной в Австрии, она включает повышение температуры впуска до 114–116°C, а также использование новой спецификации топлива.

Пока «Мерседес» борется с отказами батареи при высоких температурах, временное решение заключается в использовании менее экстремальных режимов зарядки и разрядки по сравнению с теми, что использовались до Барселоны. Но это приводит к несколько меньшей производительности и может вывести на сцену других, включая «Феррари», — написал Филизетти в колонке для RacingNews365.

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