Двукратный чемпион MotoGP Баньяя присоединится к «Априлье» в 2027 году

29-летний итальянский мотогонщик и двукратный чемпион MotoGP Франческо Баньяя присоединится к заводской команде «Априлья», о чём сообщили в итальянском коллективе.

Заменит итальянца в «Дукати» в 2027-м испанец Педро Акоста из «КТМ».

«[Генеральный директор] Микеле Коланинно и я разделяем одно видение поддержки Италии, поэтому мы оба думали о Марко [Бедзекки] и Пекко вместе для следующей главы «Априльи». Прибытие Баньяи — это подтверждение ценности итальянского спорта, который в последние месяцы отличился на мировой арене благодаря достижениям Андреа Кими Антонелли в Формуле-1, Янника Синнера в теннисе и Федерики Бриньоне на зимних Олимпийских играх — 2026. Поэтому присутствие Пекко наполняет нас гордостью и даёт итальянскому спорту дополнительный международный импульс.

Мы тепло примем его и его семью, но сначала мы попытаемся победить Баньяю. Иметь многократного чемпиона мира — это ответственность, которую мы не можем дождаться, чтобы принять», — приводит слова руководителя команды Массимо Риволы пресс-служба «Априльи».