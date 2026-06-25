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В «Астон Мартин» прокомментировали слухи о возможном уходе Фернандо Алонсо

В «Астон Мартин» прокомментировали слухи о возможном уходе Фернандо Алонсо
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Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак высказался о слухах касательно будущего 44-летнего Фернандо Алонсо в Формуле-1.

«Если оглянуться на пару сезонов назад, мы чётко говорили: «Он здесь, чтобы остаться с нами». Фернандо решил, что примерно в районе летнего перерыва он примет решение, и мы довольны гонщиками. Они с нами в этом, и им большая честь за то, как они с этим справляются.

Мы говорили об этом много-много раз: гонщики больше всего страдают, больше всего подвержены этому. То, как они с этим справляются, — снимаю шляпу перед ними. У меня есть большие надежды, что мы продолжим работать вместе.

Может ли он окончательно уйти из Формулы-1? Фернандо не должен уходить на пенсию. Он слишком быстр», — приводит слова Крака издание RacingNews365.

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