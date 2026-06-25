Резервный гонщик «Астон Мартин» Кроуфорд высказался о шансах попасть в Формулу-1

21-летний американский резервный гонщик команды Формулы-1 «Астон Мартин» Джек Кроуфорд высказался о своих шансах попасть в «Королевские гонки».

«Есть ли давление быть в паддоке Ф-1? Да, конечно, знаю, если провести более двух лет в одной и той же роли, то можно застрять, как это было с некоторыми парнями недавно, например, с Фелипе [Друговичем] или Фредериком [Вести]. Я стараюсь изо всех сил не допустить этого, но в какой-то момент, если не получу место в Формуле-1, мне придётся с этим смириться, придётся продолжить карьеру в другом месте».

Участие в «24 часах Ле-Мана»? Это совсем другое, но я был так занят на симуляторе и поездками на другие гонки, что не думал об этом», — приводит слова Кроуфорда GPblog.