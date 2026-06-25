«Ньюи принял решение действовать так». Крак — об отсутствии обновлений «Астон Мартин»

Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак высказался о работе команды над обновлениями для болидов Формулы-1.

«Не стоим на месте, потому что за кулисами происходит много всего, но факт в том, что мы видели, как другие продвигаются вперёд с новыми обновлениями. У нас есть лидер [Эдриан Ньюи], который принял решение действовать именно так.

Это звучит банально, но если команда принимает такое решение, нужно ему следовать. Мы не должны жаловаться каждую неделю на эти недостатки, но должны держаться вместе, выжимать максимум из того, что есть, и быть готовыми к лучшим временам.

Когда будут готовы обновления? Мы, как и все, работаем на полную мощность, потому что хотим выжать максимум. Так что мы всегда стараемся сдвинуть дедлайны, насколько это возможно, привезём обновления, как только будем готовы», — приводит слова Крака GPblog.