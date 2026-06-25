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В командах Формулы-1 произойдёт шесть замен на первой практике ГП Австрии

В командах Формулы-1 произойдёт шесть замен на первой практике ГП Австрии
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В пятницу, 26 июня, на первой практике восьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 произойдёт сразу шесть замен.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 1
26 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Не началось
ГонщикКомандаКого заменит
Дино Беганович«Феррари»Шарль Леклер
Люк Браунинг«Уильямс»Карлос Сайнс
Джек Кроуфорд«Астон Мартин»Лэнс Стролл
Аюму Иваса«Рейсинг Буллз»Лиам Лоусон
Рё Хиракава«Хаас»Эстебан Окон
Пол Арон«Ауди»Габриэл Бортолето

Согласно регламенту Формулы-1, каждая команда обязана четыре раза за сезон предоставить машину молодому пилоту.

Первая практика на автодроме «Ред Булл Ринг» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события, следить за которой можно будет в матч-центре.

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