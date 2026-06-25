В командах Формулы-1 произойдёт шесть замен на первой практике ГП Австрии
В пятницу, 26 июня, на первой практике восьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 произойдёт сразу шесть замен.
|Гонщик
|Команда
|Кого заменит
|Дино Беганович
|«Феррари»
|Шарль Леклер
|Люк Браунинг
|«Уильямс»
|Карлос Сайнс
|Джек Кроуфорд
|«Астон Мартин»
|Лэнс Стролл
|Аюму Иваса
|«Рейсинг Буллз»
|Лиам Лоусон
|Рё Хиракава
|«Хаас»
|Эстебан Окон
|Пол Арон
|«Ауди»
|Габриэл Бортолето
Согласно регламенту Формулы-1, каждая команда обязана четыре раза за сезон предоставить машину молодому пилоту.
Первая практика на автодроме «Ред Булл Ринг» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события, следить за которой можно будет в матч-центре.
Материалы по теме
Комментарии