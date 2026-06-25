В командах Формулы-1 произойдёт шесть замен на первой практике ГП Австрии

В пятницу, 26 июня, на первой практике восьмого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 произойдёт сразу шесть замен.

Гонщик Команда Кого заменит Дино Беганович «Феррари» Шарль Леклер Люк Браунинг «Уильямс» Карлос Сайнс Джек Кроуфорд «Астон Мартин» Лэнс Стролл Аюму Иваса «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон Рё Хиракава «Хаас» Эстебан Окон Пол Арон «Ауди» Габриэл Бортолето

Согласно регламенту Формулы-1, каждая команда обязана четыре раза за сезон предоставить машину молодому пилоту.

Первая практика на автодроме «Ред Булл Ринг» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события, следить за которой можно будет в матч-центре.