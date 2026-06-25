Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон — о слухах о потере места в «Хаасе»: люди могут говорить всё, что, *****, захотят

Окон — о слухах о потере места в «Хаасе»: люди могут говорить всё, что, *****, захотят
Комментарии

Французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон высказался о своём будущем в «Хаасе».

«Команда доверяет мне, Аяо [Комацу] доверяет мне. Думаю, Аяо уже говорил про это в Канаде. Я уже обсуждал многие из этих тем в Канаде. Сосредоточен на том, чтобы вместе с командой сделать всё, что в наших силах, лучше.

Так что я спокоен, пытаюсь сделать всё возможное, сосредоточиться на правильных вещах. Люди могут говорить всё, что, *****, захотят, честно говоря, мне на это наплевать. И да, я просто хочу хорошо выполнять свою работу. Последние три-четыре гонки были довольно тяжёлыми для всей команды, конечно, мы набрали несколько очков, но недостаточно, не так, как хотим, и нам нужно вернуть форму, это заслужили. Мы много работаем. Но это ещё не окупилось».

Следующий сезон? Сейчас мы на какой гонке, седьмой, восьмой? Как гонщик, я должен заботиться о производительности на трассе. Остальное прилагается. Очевидно, у нас сейчас есть более серьёзные проблемы с машиной, чем это. Так что это то, что нам нужно решить в первую очередь. Если решим проблемы с машиной и добьёмся большей производительности, всё станет проще.

Разговоры всегда будут. Когда вы смотрите вглубь и понимаете, почему у меня в этом году мало очков. Так что настоящие причины мы знаем внутри, команда и близкие люди, так что это самое главное. Знаем, что делаем правильную работу. Теперь нужно, чтобы это окупилось», — приводит слова Окона GPblog.

Материалы по теме
В «Астон Мартин» прокомментировали слухи о возможном уходе Фернандо Алонсо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android