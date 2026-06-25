«Не думаю, что проблемы Шарля идут от машины». Штайнер — о форме Леклера

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о форме Шарля Леклера.

«Шарль — очень быстрый гонщик. Шарль также умён. Он воспользуется этим импульсом, импульсом Льюиса Хэмилтона, как мы видели в Монте-Карло, где он сказал: «Я хочу такие же тормоза, которые были на машине Льюиса, мне нужно двигаться в этом направлении». Это дало ему уверенность, что то, что делает Льюис, хорошо, и теперь он должен использовать то, что делает Льюис, и, возможно, сделать шаг назад, чтобы двигаться вперёд.

Ему нужно сказать себе же: «Я делал это по-своему, очевидно, метод Льюиса сработал лучше, потому что он выиграл гонку, а я – нет, и теперь мне нужно вернуться и посмотреть, что он делает, и попытаться быть быстрее него». Но в команде ему не нужно ничего делать, потому что, я думаю, у него и так много заслуг в ней. Он долгое время был там и останется там надолго после подписания контракта.

Я не думаю, что проблемы Шарля идут от машины; баланс этих болидов довольно хорош. Однако я думаю, что Шарль извлечёт из того, что сделал Льюис, скорее то, как он добился своего. Ментальная часть здесь важнее технической. Льюис не был счастлив в прошлом году. Его критиковал весь мир, но он продолжал делать то, что считал нужным, и я думаю, что Шарль вынесет из этого: «Я должен отстаивать свою точку зрения», потому что, когда они меняли тормоза на машине Льюиса, они убедили его остаться со старыми, пока он сам не убедился, что они ему нужны. Так что для него самое важное — узнать, как Льюис ментально справлялся с этим», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.