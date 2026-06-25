Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не думаю, что проблемы Шарля идут от машины». Штайнер — о форме Леклера

«Не думаю, что проблемы Шарля идут от машины». Штайнер — о форме Леклера
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о форме Шарля Леклера.

«Шарль — очень быстрый гонщик. Шарль также умён. Он воспользуется этим импульсом, импульсом Льюиса Хэмилтона, как мы видели в Монте-Карло, где он сказал: «Я хочу такие же тормоза, которые были на машине Льюиса, мне нужно двигаться в этом направлении». Это дало ему уверенность, что то, что делает Льюис, хорошо, и теперь он должен использовать то, что делает Льюис, и, возможно, сделать шаг назад, чтобы двигаться вперёд.

Ему нужно сказать себе же: «Я делал это по-своему, очевидно, метод Льюиса сработал лучше, потому что он выиграл гонку, а я – нет, и теперь мне нужно вернуться и посмотреть, что он делает, и попытаться быть быстрее него». Но в команде ему не нужно ничего делать, потому что, я думаю, у него и так много заслуг в ней. Он долгое время был там и останется там надолго после подписания контракта.

Я не думаю, что проблемы Шарля идут от машины; баланс этих болидов довольно хорош. Однако я думаю, что Шарль извлечёт из того, что сделал Льюис, скорее то, как он добился своего. Ментальная часть здесь важнее технической. Льюис не был счастлив в прошлом году. Его критиковал весь мир, но он продолжал делать то, что считал нужным, и я думаю, что Шарль вынесет из этого: «Я должен отстаивать свою точку зрения», потому что, когда они меняли тормоза на машине Льюиса, они убедили его остаться со старыми, пока он сам не убедился, что они ему нужны. Так что для него самое важное — узнать, как Льюис ментально справлялся с этим», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

Материалы по теме
Алези заявил, что неблагоразумно сравнивать его с Леклером в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android