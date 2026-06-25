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Джорджа Расселла оставят в «Мерседесе» на сезон-2027 — Corriere della Sera

Джорджа Расселла оставят в «Мерседесе» на сезон-2027 — Corriere della Sera
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28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», останется в составе немецкого коллектива в сезоне-2027, о чём сообщили в издании Corriere della Sera.

По данным итальянского журналиста Джорджо Терруцци, объявление об активации опции продления соглашения на ещё один год произойдёт во время восьмого этапа сезона-2026 Гран-при Австрии.

После семи этапов нынешнего сезона Джордж, выступающий за «Мерседес» с 2022 года, занимает третье место в личном зачёте, заработав 106 очков. Лидером является его напарник Андреа Кими Антонелли — 156 баллов. На втором месте — экс-пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон («Феррари») — 115 очков.

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