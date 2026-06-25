Расселл ответил, представляет ли Хэмилтон серьёзную угрозу в борьбе за титул

28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», согласился с мнением, что 41-летний пилот «Феррари» соотечественник Льюис Хэмилтон представляют собой серьёзного конкурента в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Ф-1.

«Да [я согласен с этим]. Во-первых, было здорово видеть, как Льюис снова делает то, что у него получается лучше всего. Я думаю, это ещё один яркий пример того, насколько сложна Формула-1, поскольку машины, шины, силовые установки — всё должно работать слаженно [для достижения успеха]. И если что-то не работает, вы не сможете выжать из себя максимум.

В прошлом году или даже в 2024 году, когда мы были с ним напарниками по команде, его списывали со счетов, говоря что-то вроде такого: «Он слишком стар, такой, сякой». А потом Льюис показывает потрясающие результаты в последних четырёх-пяти гонках. Это просто доказывает, что навыки пилотирования не забываются за одну ночь.

Вам нужны вы сами, ваша команда, правильная настройка, понимание характеристик шин — всё должно сработать, и, когда это происходит, вы летите. Как вы и сказали, это прекрасно. В данный момент он находится именно там и, безусловно, представляет собой большую угрозу. «Феррари» — огромная угроза. Кими по-прежнему лидирует и показывает невероятно стабильные результаты, но в «Феррари» чувствуют, что догоняют, и Льюис находится в авангарде этой погони», — приводит слова Расселла портал RacingNews365.