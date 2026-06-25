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Хэмилтон рассказал, как провёл весь следующий день после победы на этапе Ф-1 в Барселоне

Хэмилтон рассказал, как провёл весь следующий день после победы на этапе Ф-1 в Барселоне
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41-летний семикратный чемпион Ф-1, а также пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал, чем занимался весь следующий день после победы в гонке Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Когда я вернулся домой, то просматривал эти потрясающие видео от всех моих фанатов и несколько часов подряд репостил всё, что видел. Это было очень эмоционально… Потом я вернулся с небес на землю. Потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя и сосредоточиться на том, чтобы приехать на этот этап с той же энергией и тем же настроем. Я очень горжусь командой. Мы сделали первый шаг в работе над двигателем, это небольшой шаг, но мы его сделали. Главное — двигаться вперёд», — сказал Хэмилтон во время общения с прессой.

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