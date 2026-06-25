Инсайдер опроверг информацию о переходе пилота академии «Ред Булл» в Ф-1 в 2027 году

19-летний пилот команды Формулы-2 Campos Racing болгарец Никола Цолов не подписывал контракт с итальянским коллективом Формулы-1 «Рейсинг Буллз» и не получал каких-либо гарантий относительно места в составе. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Томас Махер со ссылкой на собственные источники на своей странице в социальной сети Х.

При этом окончательное решения по пилотам итальянской команды будут приниматься позднее по ходу сезона-2026. Сейчас руководство команды довольно выступлениями новозеландца Лиама Лоусона и британца Арвида Линдблада, поэтому их позиции на данный момент не находятся под угрозой.