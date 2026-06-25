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Расселл отреагировал на слух, что в следующем сезоне его место займёт Ферстаппен

Расселл отреагировал на слух, что в следующем сезоне его место займёт Ферстаппен
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28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», категорично отреагировал на слух, что в следующем сезоне его место в немецком коллективе займёт четырёхкратный чемпион Ф-1 нидерландец Макс Ферстаппен.

«Анонса [о моём уходе] в эти выходные не будет. Но в следующем году я буду выступать здесь [за «Мерседес»], 100%», — сказал Расселл во время общения с прессой.

После семи этапов нынешнего сезона Джордж, выступающий за «Мерседес» с 2022 года, занимает третье место в личном зачёте, заработав 106 очков. Лидером является его напарник Андреа Кими Антонелли — 156 баллов. На втором месте — экс-пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон («Феррари») — 115 очков.

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