Алонсо: хочу выиграть титул с «Астон Мартин». Без разницы, буду ли я за рулём или нет

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо категорично высказался насчёт слухов о возможном уходе из британского коллектива, обозначив свою главную цель.

«Я хочу стать чемпионом Формулы-1 с «Астон Мартин» независимо от того, буду ли я пилотировать или нет. Я предан этой команде», — приводит слова Алонсо пресс-служба британского коллектива.

Напомним, в данный момент испанский гонщик занимает 18-е место в личном зачёте Формулы-1, набрав одно очко. Лидером является 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, на счету которого 156 очков.

Ранее в «Астон Мартин» прокомментировали слухи о возможном уходе Фернандо Алонсо.