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Макс Ферстаппен ведёт тайные переговоры с «Маклареном» о переходе — Daily Mail

Макс Ферстаппен ведёт тайные переговоры с «Маклареном» о переходе — Daily Mail
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ведёт тайные диалоги с руководством «Макларена» о переходе из австрийской команды в британский коллектив. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно имеющейся информации, стороны начали предварительные переговоры. Предполагается в случае успеха рокировка пилотов — Ферстаппен займёт место австралийца Оскара Пиастри в «Макларене», а тот, в свою очередь, перейдёт на место Макса в «Ред Булл».

«Это идея, которая нравится в «Макларене». Если всё получится, то это может произойти в 2028 году, а может, и раньше», — сообщает анонимный источник, знакомый с ситуацией.

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