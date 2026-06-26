«Мерседес» обновил батареи для этапа в Австрии, но Норрис не будет пользоваться — The Race

Немецкий производитель «Мерседес» привёз на восьмой этап Формулы-1 в Австрию новый аккумуляторный блок для своих силовых установок, который должен решить проблемы с надёжностью. Бо́льшая часть из них была связана именно с аккумулятором. Об этом сообщает авторитетный портал The Race со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, его получат все пилоты, на болидах которых установлены силовые установки «Мерседеса», — кроме гонщика «Макларена» Ландо Норриса и пилота «Уильямса» Алекса Албона, поскольку для обоих спортсменов замена батареи в данный момент означала бы немедленный штраф.