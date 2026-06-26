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Хэмилтон: поразительно, как люди меняют своё мнение после моей победы в Барселоне

Хэмилтон: поразительно, как люди меняют своё мнение после моей победы в Барселоне
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о резкой смене риторики в медиа после его победы на Гран-при Барселоны, отметив, что не обращает на это внимания.

«Просто поразительно, как люди меняют своё мнение по сравнению с тем, что говорили раньше. Я особо не обращаю на это внимания. Для меня самое важное — это любовь болельщиков и то, что они проживали всё это вместе со мной. Это очень много для меня значит», — сказал Хэмилтон журналистам во время пресс-подхода перед Гран-при Австрии.

На Гран-при Барселоны Хэмилтон одержал первую победу за «Феррари», прервав серию без побед, длившуюся с 2024 года.

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