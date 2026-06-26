Фото: пилот «Хааса» Эcтебан Окон встретился с Томом Холландом перед Гран-при Австрии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон, который является большим поклонником Человека-паука, встретился с актёром Томом Холландом перед Гран-при Австрии. Он поделился личной фотографией в своём аккаунте в социальной сети Х.

Окон и Холланд Фото: Из личного архива Эстебана Окона

«🔜 👀🕷️», — подписал изображение гонщик.

В 2025 году на Гран-при Лас-Вегаса Окон выступал в шлеме, оформленном в стилистике Человека-паука и Венома. А в марте 2026 года он был среди фанатов, которые помогли Sony Pictures и Холланду выпустить тизер их грядущего фильма «Человек-паук: Новый день», который выйдет 31 июля 2026 года.

За 24 часа тизер посмотрели 718,6 млн раз. Вскоре после этого Том поделился коротким сообщением, в котором поблагодарил Эстебана за участие в запуске.