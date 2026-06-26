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Льюис Хэмилтон оценил шансы «Феррари» с новым двигателем на Гран-при Австрии

Льюис Хэмилтон оценил шансы «Феррари» с новым двигателем на Гран-при Австрии
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон подтвердил, что команда представит обновлённую силовую установку в Шпильберге, однако отметил, что это не решит всех проблем.

«Кажется, это уже начинает сказываться. В эти выходные нас ждёт кое‑что новое — у нас новый двигатель. Это лишь шаг вперёд, а не полное преодоление отставания, но всё же это шаг. Я очень горжусь этим и благодарен за него», — заявил Хэмилтон во время разговора с журналистами на пресс-подходе перед Гран-при Австрии.

После семи этапов Хэмилтон занимает второе место в личном зачёте, уступая лидеру чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» 41 очко. «Феррари», в свою очередь, также отстаёт от «Мерседеса», но уже на 72 очка в Кубке конструкторов.

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