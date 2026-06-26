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Гонщица IndyCar Кэтрин Легг раскритиковала женскую серию F1 Academy

Гонщица IndyCar Кэтрин Легг раскритиковала женскую серию F1 Academy
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Британская гонщица Кэтрин Легг, выступающая в IndyCar, а ранее в NASCAR Cup и Формуле-E, подвергла критике женскую гоночную серию F1 Academy. По её мнению, существующий формат не помогает развитию молодых гонщиц, а, напротив, тормозит их продвижение по традиционной лестнице формульных чемпионатов.

«Сейчас у нас возникла проблема из‑за появления F1 Academy — раньше она была известна как W Series. Идея в том, чтобы дать девушкам возможность встать на первую ступеньку карьерной лестницы, а потом уже выступать в гонках вместе с мужчинами.

Хочу сказать, что ещё 10-15 лет назад было шесть профессиональных гонщиц. Это был снежный ком, который катился с горы: нас становилось всё больше и больше. А потом появилась F1 Academy и словно забрала весь молодой женский талант из младших категорий. Но дальше они не продвинулись.

Поэтому сейчас за мной никого нет. Кто заполнит этот пробел? Все ушли в эту полностью женскую серию. Я всем сердцем люблю женский спорт, но нет абсолютно никаких причин разделять нас, потому что мы можем гоняться против мужчин», — приводит слова Легг издание Motorsport.

Гонщица также раскритиковала систему поддержки участниц серии, заявив, что после завершения выступлений в F1 Academy многие из них оказываются без достаточного финансирования для продолжения карьеры.

«Это просто маркетинговый ход. Есть деньги, спонсоры и всё необходимое для проведения женской серии. Но когда приходит время двигаться дальше, им говорят: «О, ты можешь стать тест-пилотом в Формуле-E или резервным пилотом в Формуле-1». При этом никто не даёт им денег, чтобы они могли делать то, что должны были делать с самого начала, — выступать в Формуле-4, Формуле-3 или подобных сериях.

Они попадают в замкнутый круг. Если уж вы хотите создавать женский чемпионат, тогда делайте его для всех, а не только для молодых девушек, которых вы забираете из других серий. И тогда дайте нам машины Формулы-1, такое же оборудование, как у мужчин.

Хотя, если честно, я всё равно не согласна с этой идеей, потому что нет никаких причин для сегрегации. Мне хотелось бы поговорить со всеми спонсорами и людьми, которые поддерживают этот проект, и спросить, почему их устраивает такое деление, которое в итоге лишь тормозит карьеру этих молодых девушек», — добавила Легг.

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