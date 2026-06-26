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Хэмилтон: миру нужно больше позитива. Рад, что Неймар донёс этот посыл до миллионов

Хэмилтон: миру нужно больше позитива. Рад, что Неймар донёс этот посыл до миллионов
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что был рад увидеть, как бразильский футболист Неймар использовал фразу семикратного чемпиона в социальных сетях после своего дебюта на чемпионате мира 2026 года в 3-м туре группового этапа в матче с Шотландией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

«Я получил от него сообщение на прошлой неделе. Вообще мы с Неймаром постоянно на связи. Он мой очень хороший друг, почти как брат. А когда я увидел его публикацию, подумал: «Это действительно очень круто». Особенно то, что он был в футболке сборной Бразилии, — выглядело просто невероятно.

Но самое главное — это сильный посыл, который он донёс. И то, что Неймар поделился этим со своей огромной аудиторией, со всеми людьми в Бразилии, которые следят за ним и вдохновляются им, тоже очень важно. Мне кажется, миру сейчас нужно больше позитива, и именно таким посланием стала его публикация», — сказал Хэмилтон в беседе с журналистами во время пресс-подхода перед Гран-при Австрии.

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