Хэмилтон: миру нужно больше позитива. Рад, что Неймар донёс этот посыл до миллионов

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что был рад увидеть, как бразильский футболист Неймар использовал фразу семикратного чемпиона в социальных сетях после своего дебюта на чемпионате мира 2026 года в 3-м туре группового этапа в матче с Шотландией (3:0).

«Я получил от него сообщение на прошлой неделе. Вообще мы с Неймаром постоянно на связи. Он мой очень хороший друг, почти как брат. А когда я увидел его публикацию, подумал: «Это действительно очень круто». Особенно то, что он был в футболке сборной Бразилии, — выглядело просто невероятно.

Но самое главное — это сильный посыл, который он донёс. И то, что Неймар поделился этим со своей огромной аудиторией, со всеми людьми в Бразилии, которые следят за ним и вдохновляются им, тоже очень важно. Мне кажется, миру сейчас нужно больше позитива, и именно таким посланием стала его публикация», — сказал Хэмилтон в беседе с журналистами во время пресс-подхода перед Гран-при Австрии.