К этапу в Азербайджане «Уильямс» обновит почти половину машины — AutoRacer

Команда «Уильямс» рассчитывает сделать серьёзный шаг вперёд во второй половине сезона Формулы-1 2026 года. Как сообщает издание AutoRacer, коллектив из Гроува готовит масштабный пакет обновлений для болида FW48, который должен дебютировать к концу сентября — ориентировочно на Гран-при Азербайджана.

По информации источника, FW48 начинала сезон примерно с 30 кг лишнего веса относительно расчётного показателя. Это стало серьёзным недостатком, поскольку каждый лишний килограмм в современной Формуле-1 влияет не только на скорость, но и на эффективность работы шин и аэродинамики. Несмотря на помощь силовой установки «Мерседеса», компенсировать столь серьёзный дефицит полностью было невозможно.

В «Уильямсе» уже удалось добиться прогресса. После Гран-при Испании команда сократила отставание от соперников, однако болиду по-прежнему необходимо избавиться примерно от 17 кг, чтобы выйти на минимальный разрешённый вес.

По сообщениям, главная модернизация ожидается после летнего перерыва. В паддоке говорят, что обновление затронет «половину машины». Его целью станет не только дальнейшее снижение массы болида, но и устранение аэродинамических и механических компромиссов, которые ограничивали потенциал FW48 с начала сезона.

Одновременно команда активно работает и над машиной 2027 года.